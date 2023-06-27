Подмосковье 27 июня 2023, 12:02 Субботник пройдет в лесопарке в Мытищах 1 июля

Читать 360tv в

Субботнике «Чистый лес» пройдет в Мытищах. Жителей приглашают навести порядок в лесопарке 1 июля.

Субботник в Мытищинском лесопарке пройдет 1 июля в 10:00. Координаты точки сбора можно найти на сайте.

Реклама

Участникам субботника порекомендовали надеть подходящую одежду и обувь, провести противоклещевую обработку. Необходимым инвентарем обеспечат на месте. После субботника участников будут ждать полевая кухня и горячий чай.

Акция пройдет в рамках реализации национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов» совместно с Московской областной Думой, Комитетом лесного хозяйства и членами партии «Единая Россия».

Контакты организатора субботника: 8-910-664-08-62; 8-910-436-75-86. Электронная почта: info@mt-ecolog.ru.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».