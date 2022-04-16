Субботник под девизом «Доброе дело» провели в Подмосковье в поддержку гуманитарной акции

Субботник в Подмосковье в этом году провели под девизом «Доброе дело», рассказали в Минсельхозе региона. Одноименную акцию по сбору гуманитарной помощи запустили школьники Московской области.

В рамках акции министр сельского хозяйства Подмосковья Владислав Мурашов посетил Спасскую среднеобразовательную школу в Волоколамске, чтобы принять участие в сборе гумпомощи, рассказали в ведомстве.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы видим, что акция „Доброе дело“ по-настоящему объединила жителей Подмосковья. Мы рады быть частью этого доброго намерения», — сказал он.

Источник фото: телеканал «360»

В школах городского округа подготовили коробки с канцелярскими товарами, постельным бельем, медицинскими товарами, игрушками, продуктами и многим другим. Груз отправили в путь уже сегодня вечером.

Источник фото: телеканал «360»

Акцию «Доброе дело» предложили провести ученики гимназии имени Примакова. Проект быстро сдал общеобластным. Ребят поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он призвал присоединиться к акции и другие регионы. За неделю ученики в рамках акции собрали 130 тонн гуманитарной помощи.