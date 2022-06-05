Субботник на сапбордах провели в Коломне

Экоактивисты провели субботник на реке Коломенке. Туда, куда не добраться пешком активисты отправились вплавь — на сапбордах.

Мусора собрали много. Из камышей и воды вытащили банки, бутылки, одежду, попался даже пластиковый стул.

Акция проводится в третий раз. Желающих проявить заботу о природе оказалось много.

«Люди охотно приходят, делают пользу природе. Очень много семьями собираются, показывают пример младшему поколению, как нужно заботиться об экологии», — рассказал руководитель парка «На волне» Руслан Анчуров.

Сапборды добровольцам предоставил парк «На волне». За несколько часов работы экоактивистов берег реки сильно преобразился. 300 килограммов мусора собрали добровольцы.