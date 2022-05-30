Субботник на могиле сподвижника Петра I провели в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск прошел субботник на могиле Василия Никитича Татищева, сподвижника Петра I, известного российского историка, экономиста, географа и выдающегося государственного деятеля восемнадцатого века.

Последние годы жизни с мая 1746 по 1750 год Татищев провел в подмосковной усадьбе Болдино и обрел покой на солнечногорской земле. Он похоронен на Рождественском погосте.

Субботник организовали специалисты отдела туризма администрации городского округа Солнечногорск при содействии председателя Исполкома общественной организации «Офицеры России», депутата Александра Михайлова. Мероприятие также поддержали сотрудники управлений молодежной политики, физической культуры и спорта, культуры, образования и МКУ «Ритуал».

Участники субботника расчистили могилу и прилегающую территорию от сухостоя и мусора. Кроме того, освободили подход к захоронению от упавших деревьев.

Администрация округа планирует обустроить тропу, ведущую к могиле, чтобы можно было проводить здесь школьные экскурсии.