Подмосковье 17 мая 2023, 15:30 Субботник на берегах реки Сходни пройдет в Химках 20 мая

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Берега реки Сходни в Химках очистят от мусора на субботнике. Он пройдет в рамках экологической акции «Вода России» 20 мая.

Акцию проводит Минприроды России и администрация Химок. Вместе с волонтерами в субботнике примет участие заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Павел Барышев.

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«Мы поддерживаем экологические инициативы в городе. Экофестиваль „Вода России“ — возможность показать нашу заботу о природе, внести свой вклад в сохранение водных ресурсов страны», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Акция стартует 20 мая в 10:00. Весь необходимый инвентарь выдадут на месте. Для участников субботника подготовят концерт и мастер-классы, а еще проведут лекторий на тему экологии и защиты природы. Также будет работать полевая кухня.

Лучшие эковолонтеры получат дипломы Минприроды России и подарки с символикой акции «Вода России».

Мероприятие в Химках станет частью экологического флешмоба, приуроченного к празднованию Дня Волги. Его отмечают 20 мая во многих городах страны.

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