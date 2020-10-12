Подмосковные МФЦ теперь смогут выдать разрешения на субаренду лесного участка

Теперь разрешение удастся оформить в 126 подмосковных офисах «Мои документы». Новый сервис позволит арендаторам участков снизить издержки от платы за временное пользование землей.

Услугу сделали бесплатной. Она доступна жителям Подмосковья, предпринимателям, юридическим и физическим лицам. Окажут ее за 17 рабочих дней.

Для получения услуги надо будет обратиться в любой областной МФЦ. С собой необходимо взять паспорт. Но предварительно надо будет записаться через портал госуслуг.

Потребуется открыть разделы «Экология и природопользование», «Окружающая среда». Затем выбрать сервис «Выдача согласий на сдачу арендованного участка в субаренду».

Оттуда — в раздел «Подробная информация». Останется выбрать категорию заявителя и записаться в офис МФЦ.