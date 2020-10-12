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    12 октября 2020, 18:03

    Подмосковные МФЦ теперь смогут выдать разрешения на субаренду лесного участка

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Через подмосковные МФЦ теперь можно будет получить разрешение на субаренду лесного участка. Новую услугу окажут по записи. В итоге это повысит уровень комфорта для арендаторов — раньше они получали согласие лишь в одном ведомстве.
    Подмосковные МФЦ теперь смогут выдать разрешения на субаренду лесного участка

    Теперь разрешение удастся оформить в 126 подмосковных офисах «Мои документы». Новый сервис позволит арендаторам участков снизить издержки от платы за временное пользование землей.

    Услугу сделали бесплатной. Она доступна жителям Подмосковья, предпринимателям, юридическим и физическим лицам. Окажут ее за 17 рабочих дней.

    Для получения услуги надо будет обратиться в любой областной МФЦ. С собой необходимо взять паспорт. Но предварительно надо будет записаться через портал госуслуг.

    Потребуется открыть разделы «Экология и природопользование», «Окружающая среда». Затем выбрать сервис «Выдача согласий на сдачу арендованного участка в субаренду».

    Оттуда — в раздел «Подробная информация». Останется выбрать категорию заявителя и записаться в офис МФЦ.