12 октября 2020, 18:03
Подмосковные МФЦ теперь смогут выдать разрешения на субаренду лесного участка
Через подмосковные МФЦ теперь можно будет получить разрешение на субаренду лесного участка. Новую услугу окажут по записи. В итоге это повысит уровень комфорта для арендаторов — раньше они получали согласие лишь в одном ведомстве.
Теперь разрешение удастся оформить в 126 подмосковных офисах «Мои документы». Новый сервис позволит арендаторам участков снизить издержки от платы за временное пользование землей.
Услугу сделали бесплатной. Она доступна жителям Подмосковья, предпринимателям, юридическим и физическим лицам. Окажут ее за 17 рабочих дней.
Для получения услуги надо будет обратиться в любой областной МФЦ. С собой необходимо взять паспорт. Но предварительно надо будет записаться через портал госуслуг.
Потребуется открыть разделы «Экология и природопользование», «Окружающая среда». Затем выбрать сервис «Выдача согласий на сдачу арендованного участка в субаренду».
Оттуда — в раздел «Подробная информация». Останется выбрать категорию заявителя и записаться в офис МФЦ.