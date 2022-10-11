Герметизацию панелей дома в Щелкове восстановили по просьбам жителей | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 11:30 Поделиться Telegram

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Viber Герметизацию панелей дома в Щелкове восстановили по просьбам жителей

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Управляющая компания ООО «Вега» из Щелкова загерметизировала швы на фасаде дома по улице Алксниса в поселке Монино. Работы провели промышленные альпинисты, рассказала глава Госжилинспекции Ольга Федина.

Как объяснили в ГЖИ, о нарушении герметичности швов сообщил житель дома. Решить проблему нужно было до наступления холодов, поэтому УК срочно отправила альпиниста на объект.

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Ольга Федина пояснила, что швы амортизируют панельные конструкции и делают здание прочным и надежным. При этом они сильно подвержены износу, поэтому важно вовремя проводить ремонт.

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«Делать все это обязаны управляющие компании, которым принципиально важно уложиться до холодов и провести сезонные работы при нормативных температурных условиях», — подчеркнула она.

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