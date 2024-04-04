Подмосковье 04 апреля 2024, 14:42 Ступинцам напомнили правила перевозки детей в машинах Пресс-служба администрации города или района

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Штраф за нарушение правил перевозки детей выписали жителю Ступина сотрудники Госавтоинспекции. В городе прошло профилактическое мероприятие «Детское кресло».

Инспекторы проверили более 50 автомобилей и выявили только одного правонарушителя. Водителю придется заплатить штраф на нарушение требований к перевозке детей, размер которого составляет три тысячи рублей.

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Госавтоинспекция напомнила, что перевозка детей от семи до 11 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем. Приучать ребенка к креслу следует с раннего возраста.

Автокресла рекомендуют выбирать вместе с детьми. Ребенок должен быть плотно зафиксирован, лямки не должны давить на тело ребенка и причинять ему дискомфорт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году на маршруты региона вывели 1,3 тысячи новых автобусов. Они оснащены системой климат-контроля, USB-розетками для зарядки телефонов, видеонаблюдением.

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