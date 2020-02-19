Праздник доблести и мужества. Ступинским ветеранам вручили первые медали в честь 75-летия Победы

19 февраля в городском округе Ступино пели «День Победы» и вспоминали самую кровопролитную войну в нашей истории. Там ветеранам вручили первые юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Кажется, что и для самих юбилейных медалей это большая честь — оказаться в таких руках. Ветеранов благодарили не только за Победу и мирное небо. Сам город — целиком их заслуга.

«Не меньшее уважение вызывает и то, что вы сделали после войны. Нашему городу 80, его построили вы своими собственными руками. Спасибо вам за возможность вручить юбилейные награды и сказать наши слова благодарности. Спасибо огромное», — обратилась к ветеранам Вера Назарова, глава городского округа Ступино.

Источник фото: телеканал «360»

Творческие коллективы и заслуженные артисты исполнили для ветеранов песни военных лет. Подпевал весь зал.

«Наш праздник прошел очень красиво — выступления, такая атмосфера необычайная, ордена дали», — поделился ветеран Великой Отечественной войны Владимир Медовар.

Источник фото: телеканал «360»

Ему 94 года. И такие встречи, по его словам, — большая отдушина. Военные песни в кругу друзей-фронтовиков с каждым новым куплетом как будто делают ветерана моложе.

«Я все песни помню, ты ночью меня разбуди, вот сядем за стол, выпьем по пять граммов — и петь можем до утра. Военная песня до утра!» — сказал Владимир Медовар.