Ступинский врач спас ребенка с игрушечным рулем в носу | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 18:51 Ступинский врач спас ребенка с игрушечным рулем в носу

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Родители пятилетнего мальчика обратились в Ступинскую больницу с жалобой на боль в ухе. При осмотре выяснилось, что с ушами ребенка все в порядке, а вот в носу у него находится инородное тело.

В правой ноздре малыша было много зеленой слизи, а также присутствовал отек. После обследования ЛОР выяснил, что причиной тому — руль от игрушечного автомобиля.

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«Инородное тело технически было тяжело вытащить, так как оно находилось в носу больше месяца. Предмет извлекли при помощи специального пинцета», — рассказал врач-отоларинголог Ступинской больницы Иван Комиссаров.

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Сейчас ребенок чувствует себя хорошо. Врач отметил, что к нему часто попадают дети с самыми разными предметами в носу и ушах. На памяти у врача был даже пациент с батарейкой внутри, что особенно опасно.

«Когда у ребенка появляются зеленые выделения, которые вытекают только с одной стороны, можно предположить, что в носу присутствует инородное тело. Не пытайтесь самостоятельно доставать мелкие предметы — так можно протолкнуть их еще дальше. Сразу обращайтесь за медицинской помощью», — дополнил ЛОР.

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