18 сентября 2023, 15:20
Ступинский техникум представит Подмосковье в финале чемпионата «Профессионалы»
Финал первого международного чемпионата высоких технологий проходит в Великом Новгороде с 16 по 21 сентября. Подмосковье представляет студент техникума имени Туманова из Ступина, о чем сообщили в Министерстве образования региона.
В масштабном мероприятии участвуют специалисты из 30 регионов России, а также из Белоруссии, Абхазии, Азербайджана, Ганы, Индии и Сирии.
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Ступинский техникум имени Туманова представляют студент четвертого курса Даниил Торопчин и его наставник Павел Сарычев. Соревноваться они будут в компетенции «Нейросети и большие данные».
Бороться за победу будут студенты колледжей и техникумов, а также старшеклассники. Компетенции пройдут по восьми наиболее динамично развивающимся и перспективным направлениям, востребованным в условиях цифровой экономики и импортозамещения.
Ранее команда из Фрязина Istok.Robotics первой вышла в полуфинал международного чемпионата «Битва роботов». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал победу изобретателей быстрой и зрелищной.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Минобразования Подмосковья
Ступино
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