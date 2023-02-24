Подмосковье 24 февраля 2023, 13:16 Ступинский подполковник в отставке в 80 лет вернулся к жизни благодаря танцам

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В 80 лет подполковник в отставке из Ступина потерял жену. Вернуться к жизни Вячеславу Рожкову помогли танцы.

Ранее он никогда не занимался танцами. За его плечами 27 лет службы в армии, начинал свой путь рядовым в Германии. После срочной службы поступил в Киевское танковое училище и закончил его с отличием, далее пошел учиться в Академию бронетанковых войск в Москве.

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«Учиться было тяжело, но интересно. В увольнительную часто ходили в кино. Там с женой и познакомился. Валентина приехала из Ступина, училась в Московском энергетическом», — вспомнил Рожков.

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Молодые люди поженились, после чего ездили в командировки в Чехословакию, Армению, Йемен.

«От полковника отказался. Между службой и семьей выбрал семью. Уже две дочки было», — пояснил мужчина.

После отставки они с семьей переехали в Ступино. Валентина Рожкова собирала телевизоры в УПП «ВОЗ», а бывший военный трудился начальником транспортного гаража на ТЭЦ № 17. В 1973 году мужчина вышел на пенсию, и супруги занялись огородом. Однако внезапно жена Рожкова умерла.

«После этого трудно пришлось. Ничего не хотелось, все как в тумане. И так несколько месяцев. Потом случайно встретил знакомую, она привела меня на танцы <…> Жизнь снова заиграла красками», — заявил Вячеслав Рожков.

Занятия проходят во Дворце культуры. Кружок появился в 2015 году и стал частью проекта «Активное долголетие».

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