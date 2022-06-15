Ступинские врачи спасли школьника с отеком головного мозга

В анестезиолого-реанимационное отделение Ступинской больницы поступил 17-летний подросток, у которого наблюдался отек головного мозга. Это стало следствием гипогликемической комы — опасного состояния, которое развивается при быстром снижении глюкозы в крови. В итоге врачам удалось спасти ребенка.

Ребенок уже давно страдает инсулинзависимым сахарным диабетом. В день происшествия он опоздал в школу, сделал укол инсулина, но есть не стал. В результате в крови понизился уровень глюкозы, а новая подпитка для клеток так и не попала в организм. Кроме того, именно в этот день в школе был урок физкультуры. Нагрузка ухудшила состояние ребенка.

«Нервные клетки не могут жить без сахара. Состояние ухудшается быстро и если не предпринять оперативных действий, то в мозге могут начаться необратимые последствия», — рассказала врач анестезиолог-реаниматолог Снежана Крючкова.

На протяжении 12 часов медики боролись за то, чтобы восстановить состояние ребенка. Ему проводили интенсивную терапию. В итоге мальчик быстро пошел на поправку.

Обычно этот ребенок много занимается спортом, поэтому ему нужно много глюкозы. Запасы в организме нужно своевременно пополнять. Чтобы избежать этой ситуации, достаточно было просто вовремя поесть.

Сейчас мальчика уже выписали из больницы домой. Он продолжит наблюдаться в медицинском учреждении.