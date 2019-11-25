Ступинские врачи спасли ребенка. Мальчик пережил клиническую смерть

Месяц назад Стас пережил клиническую смерть. Правда сейчас по мальчику этого и не скажешь. Он продолжает ходить на физиотерапию, но в целом уже чувствует себя хорошо. Все случилось на отдыхе в Турции, когда Стас пытался переплыть бассейн.

Источник фото: телеканал «360»

«Я плыл, плыл и ближе к концу как бы заснул. И потом уже помню, как меня вытащили. Было больно в легких, в спине и все. Дальше меня забрали в больницу», — рассказал Станислав Алешин.

Мальчик хорошо плавает, поэтому родители спокойно отпускали ребенка в бассейн. В этот раз мама была рядом. Когда увидела, что сын пошел ко дну, бросилась к нему и стала звать на помощь. Среди отдыхающих оказался врач, он оказал первую помощь. А после доставили в реанимацию турецкой клиники.

«Они сразу начали терапию проводить, все обследования тоже сделали. И МРТ головного мозга, и КТ легких, то есть все», — отметила Светлана Гаврилина, мама пострадавшего мальчика.

Турецкие врачи сказали, что Стас пережил клиническую смерть. В реанимации он провел сутки и еще несколько дней находился под наблюдением. А потом его перевели в ступинскую больницу.

«Очень быстро нам все делали, все обследования. Весь комплекс, который здесь возможен все провести. И все доктора нас смотрели и все обследования. Все быстро очень. За неделю мы все прошли», — уточнила мама мальчика.

В Ступине врачи продолжили лечение.

«Была выписка на английском языке, перевод на русский язык. Мы видели, как его лечили. И мы продолжили уже в том числе с их рекомендациями, с антибиотиком, который он начал получать в Турции», — объяснила Галина, Кавындикова, заведующая педиатрическим отделением.

Сейчас Стас, по мнению врачей, полностью восстановился. Его выписали и уже на этой неделе он возвращается к обычной жизни.