Ступинские врачи поставили на ноги мужчину, который не мог ходить 14 лет

Врачи Ступинской больницы смогли поставить на ноги мужчину, который не мог ходить 14 лет. Сложную операцию по установке протеза хирурги делали четыре часа. Зато теперь Убайдулло Бомбородов сможет передвигаться самостоятельно.

Источник фото: телеканал «360»

Уже сейчас Убайдулло не терпится выкинуть ненавистные костыли. Врачи просят мужчину, пока ходить медленно, сильно на больную ногу не наступать, но он летит, будто во время операции ему не только «починили» тазобедренный сустав, но и пришли крылья.

От опор пациент Ступинской больницы избавится уже через пару месяцев, как только закончится реабилитация. И начнется другая жизнь — та, что была еще до аварии. 14 лет назад Убайдулло сбила машина. Мужчина получил перелом верхней трети бедра. В родном Таджикистане сделали операцию, но ткани срослись неправильно — бедро соединилось с тазом. Убайдулло мог только лежать или стоять. Работу строителя пришлось оставить, о занятиях спортом забыть.

«Я не мог согнуться. Упало что-то — не могу сам поднять, потому что тазобедренный сустав не работает», — рассказал Убайдулло Бомбородов.

В Ступинскую больницу посоветовали обратиться родственники. Врачи сказали, что за годы практики ни разу не сталкивались с подобным. Сустава, к которому можно было бы прикрепить протез, нет, мышцы все в рубцах, правая нога короче левой на шесть сантиметров.

Источник фото: телеканал «360»

«Пришлось высверливать, создавать новый канал для посадки ножки эндопротеза», — объяснил Григорий Терзи, травматолог Ступинской центральной районной клинической больницы.

Хирургам во многом пришлось действовать интуитивно. Операция длилась четыре часа. Протез поставили большой, и теперь разница между длиной ног почти не заметна.

«Самое первое — я присел, и сработал тазобедренный сустав. Давно забытое чувство», — поделился эмоциями Убайдулло Бомбородов.

Еще одно забытое чувство — из больницы Убайдулло уехал за рулем своей машины. Очень ждет дня, когда снова сможет бегать — врачи это обещали. Мужчина снова займется футболом и боксом.