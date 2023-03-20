Подмосковье 20 марта 2023, 21:06 Ступинские танцоры привезли с всероссийского фестиваля 6 наград Коллектив “Вегас”

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Танцевальный коллектив «Вегас» из Ступина привез с всероссийского фестиваля «Репутация» три первых места, одно второе и два третьих в различных номинациях. Конкурс прошел в Рязани.

Ступинские танцоры разбились на шесть команд. Каждая группа подготовила сюжетный танец в современных стилях. В номинации Street Show Kids третье место взяли «Киндер Вегас».

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«Ребята танцуют „Марио“. В кепках и с усами они изображают знаменитую игру. Музыку мы замиксовали, некоторые моменты пришлось даже записывать с нуля», — сообщила руководитель коллектива Наталья Чекина.

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Еще одно третье место заняла команда The mouse crew в номинации Street Show Juniors. Ребята танцуют в стиле vogue. Коллективом руководит Николай Тюхов.

Tanke заняли второе место в номинации Best Dance Show. Их номер поставила Валерия Березина в стиле lady style. Еще три первых места заняли танцоры из команд «Вегас Кидс», «Мини Вегас» и старших воспитанников «Вегас».

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