    01 мая 2020, 22:15

    Ступинские казаки стали санитарами в больнице с COVID-19

    Алена Собкалова, Людмила Александрова

    Казаки из Ступина приходят в больницы с пациентами с COVID-19, чтобы помогать врачам. Они работают санитарами вахтовым методом.
    Ступинские казаки стали санитарами в больнице с COVID-19 | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Добровольцы помогают не только в лечении. Начинали с простого: разносили лекарственные препараты и все самое необходимое пенсионерам и нуждающимся. Затем объектом помощи стали врачи.

    «Разносили комплексные обеды, которые состоят из одного-двух блюд, медикам, которые находятся на карантине», — рассказала Анна Великая, руководитель волонтерского объединения «Вектор добра».

    Санитаров-добровольцев ждут 12-часовые смены. На объекте — желтая зона, посторонних не пропускают.

    Ступинские казаки стали санитарами в больнице с COVID-19 | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Работа санитара помогать медсестрам и врачам. Волонтеры готовы к любым заданиям.

    Ежедневно от временного места жительства добровольцев до больницы ходит автобус. Полная изоляция. Контактировать с больными активистам придется напрямую.

    После месяца добровольной работы санитаром всех волонтеров ждет двухнедельный карантин.