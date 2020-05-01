Ступинские казаки стали санитарами в больнице с COVID-19

Казаки из Ступина приходят в больницы с пациентами с COVID-19, чтобы помогать врачам. Они работают санитарами вахтовым методом.

Источник фото: телеканал «360»

Добровольцы помогают не только в лечении. Начинали с простого: разносили лекарственные препараты и все самое необходимое пенсионерам и нуждающимся. Затем объектом помощи стали врачи.

«Разносили комплексные обеды, которые состоят из одного-двух блюд, медикам, которые находятся на карантине», — рассказала Анна Великая, руководитель волонтерского объединения «Вектор добра».

Санитаров-добровольцев ждут 12-часовые смены. На объекте — желтая зона, посторонних не пропускают.

Источник фото: телеканал «360»

Работа санитара помогать медсестрам и врачам. Волонтеры готовы к любым заданиям.

Ежедневно от временного места жительства добровольцев до больницы ходит автобус. Полная изоляция. Контактировать с больными активистам придется напрямую.

После месяца добровольной работы санитаром всех волонтеров ждет двухнедельный карантин.