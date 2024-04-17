Подмосковье 17 апреля 2024, 16:13 Ступинская школа выиграла грант за участие в олимпиадах Источник фото: Андрей Семибратов

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Ступинская школа № 9 получила грант за достижения учащихся на олимпиадах. Средства пойдут на поощрение педагогов, подготовивших призеров интеллектуальных соревнований.

По словам директора школы Елены Семченко, высокие результаты на олимпиадах регионального и всероссийского уровня показали более 50 учеников школы — 26 призеров в прошлом году и 31 — в этом.

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«Уже в начальной школе дети участвуют в проектной деятельности. Родители могут выбрать форму обучения — традиционную или предметную. Благодаря предметной форме в пятом классе ребята более адаптированы к переходу в среднее звено и способны глубже погружаться в предметы», — рассказала Семченко.

Она добавила, что начиная с пятого класса дети пробуют себя в различных областях науки, и к старшим классам они уже понимают, куда пойдут в дальнейшем.

Десятиклассники могут самостоятельно выбрать предметы для углубленного изучения. Благодаря такому перераспределению учебного времени снижается учебная нагрузка.

Школа № 9 по результатам прошлого учебного года вошла в топ-100 лучших школ Подмосковья.

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