Ступинская полиция задержала серийного вора. Мужчина несколько раз крал шампунь

Ступинские полицейские по горячим следам задержали одного из серийных воров. Забирает похититель исключительно шампуни. Всего же в кражах обвиняются трое злоумышленников. Один из эпизодов преступления попал на запись камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как трое мужчин в отделе бытовой химии супермаркета буквально опустошают стеллаж с шампунями. Флаконы они распихивали под ремень, а сверху прикрывали куртками. Воры попеременно следили за обстановкой в магазине, чтобы не быть пойманными с поличным. Потом, затянув потуже пояса, злодеи покидали место преступления.

«Полицейские установили и задержали одного из подозреваемых. Злоумышленник пояснил, что похищенный товар продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды», — сказала Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

В ходе следствия установлено, что все фигуранты уголовного дела — приезжие из Таджикистана. Пока один из задержанных временно поселился в следственный изолятор. Если суд признает его виновным, то пребывание его в России может растянуться на срок до 10 лет.