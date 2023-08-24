Подмосковье 24 августа 2023, 15:17 Ступино и китайский Циндао стали городами-побратимами Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Соглашение о побратимских связях заключили представители городского округа Ступино и китайского города Циндао провинции Шаньдун. Договор рассчитан на пять лет, в течение которых территории будут активно сотрудничать в области экономики, культуры и торговли.

Как отметил вице-премьер правительства Московской области Георгий Филимонов, Ступинский округ представляет собой один из крупнейших промышленных центров региона с высоким экономическим потенциалом. Объем инвестиций в экономику округа составляет около 16 миллиардов рублей в год, за этот же период здесь открывается порядка тысячи новых рабочих мест. Ступино лидирует в Московской области по производству инновационной продукции. За последние 10 лет инвестиции в экономику округа превысили 150 миллиардов рублей.

Филимонов отметил выгодное транспортно-географическое положение Ступинского округа. Рядом находятся ключевые железнодорожные и автомобильные узлы, международный аэропорт и крупные распределительные и ресурсные центры.

В рамках соглашения Ступино и Циндао будут сотрудничать в сферах сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли, научно-технической деятельности, культуры, образования, спорта, здравоохранения. Также предусмотрен обмен специалистами.

За последние 10 лет российско-китайские отношения вступили в новую эпоху. Товарооборот между странами почти удвоился и в 2022 году составил около 180 миллиардов долларов. Китай является главным торговым партнером Подмосковья по совокупному объему торговли и занимает третье место по экспорту сельскохозяйственной продукции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста. Он подчеркнул, что главная задача властей — адаптация экономики к вызовам.

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