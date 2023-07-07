Подмосковье 07 июля 2023, 13:56 Ступени подземного перехода возле ж/д станции Строитель отремонтируют в Мытищах

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Ступени подземного пешеходного перехода около железнодорожной станции Строитель отремонтируют в Мытищах. РЖД выполнит работу в течение двух недель.

Привести в порядок ступени подземного перехода попросила жительница Мытищ во время прямого эфира губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Напомним, в 2022 году компания РЖД при поддержке Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области реконструировала надземный переход около станции Строитель. Для удобства пассажиров установили лифты.

Глава региона отметил важность информирования жителей о планах по строительству железнодорожных переходов и ходе работ.

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