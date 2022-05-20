Студотрядам Подмосковья вручили трудовые путевки

Торжественная церемония открытия летнего трудового семестра студенческих отрядов Подмосковья прошла 20 мая на набережной Москвы-реки около Дома правительства Московской области.

В мероприятии приняли участие около 300 студентов разных учебных заведений Московской области из 25 лучших отрядов. Перед началом нового сезона студенты по традиции получили путевку. Этот документ, свидетельствует о направлении на работу на трудовой объект.

1300 ребят в данный момент уезжают работать. Они решают самостоятельно, где и в каких сферах попробовать свои силы. Это может быть строительство, работа в отеле или работа вожатым в лагере. Об этом рассказала министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

«Ребята активно участвуют в федеральных и региональных мероприятиях. Помогают, что очень приятно, в нашей акции «Доброе дело», которая была поддержана губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым. Работают на складе в Домодедово — сортируют гуманитарную помощь, загружают фуры, — отметила министр.

«Это хорошая возможность получить опыт, знания, завести друзей и понять, чем в дальнейшем заниматься. Наши студенты принимают активное участие не только в жизни региона, но и всей страны. Я с радостью и гордостью наблюдаю за их успехами, как они растут, развиваются и становятся настоящими профессионалами своего дела. Например, ребята из строительных отрядов помогали в работах на «Курской АЭС». Это невероятный опыт! Я уверена, пройдет совсем немного времени, и мы сможем доверить им самые важные сферы жизни нашего Подмосковья», — добавила Екатерина Швелидзе.

С 1 июня по 1 октября 2021 студенческие отряды Московской области работали на различных объектах Подмосковья и других регионов РФ. Ребята заключили 17 соглашений о сотрудничестве с работодателями, трудоустроено более 500 студентов. В сентябре организация подписала соглашение с РАНХиГС, в рамках которого рабочую специальность получили 788 бойцов областного РСО.

В этом году профессию вожатого, официанта, работника кухни, работника зеленого строительства и проводника пассажирских вагонов освоили более 400 ребят из российских студенческих отрядов.

«Открытие второго трудового семестра — самое долгожданное событие студенческого лета. Во время периода подготовки бойцы студотрядов осваивали рабочие профессии, знакомились с основами отрядной управленческой деятельности, занимались волонтерством, организовывали творческие и спортивные мероприятия. Теперь они смогут показать, на что способны», — рассказал Павел Ковалев, руководитель Московского областного регионального отделения МООО «РСО».

Этим летом студенты отправятся на стройки в Архангельскую область и в Сибирь на АО «Газпром», в Республику Крым и Краснодарский край — там они будут работать в детских оздоровительных лагерях вожатыми. Часть ребят будет организовывать отдых в лагерях, отелях и пансионатах Московской области. А те, кому интересна железная дорога, отправятся в свои рейсы по стране в качестве проводников.

Источник фото: Антон Чернов