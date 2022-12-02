Подмосковье 02 декабря 2022, 21:47 Студия эстрадного вокала из Щелкова стала лауреатом областного конкурса талантов

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Студия эстрадного вокала «Планета детства» из Щелкова активно участвует в фестивалях и конкурсах, занимая призовые места. Одно из последних достижений — звание лауреатов областного конкурса талантов, который проходил в Химках.

«Планета детства» работает с 2014 года. В коллективе занимается 46 человек. Возраст участников разный — от 4 до 16 лет. Занимаются и дети с ограниченными возможностями здоровья. Репертуар подбирают согласно возрасту, чтобы дети понимали смысл композиций.

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«Мы стараемся детям подобрать интересный репертуар, шьем костюмы, конечно же, благодаря родителям. Ездим на конкурсы, не только на областные, но и просто на конкурсы, чтобы детям было интересно. В апреле мы были в Казани, в Сочи, съездили в Санкт-Петербург. Совсем недавно на областном конкурсе талантов в городе Химки мы получили лауреатские места», — рассказала руководитель студии эстрадного вокала «Планета детства» Ольга Гареева.

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Коллектив давно стал настоящей семьей. Юные участники признаются, что музыка помогает выплеснуть эмоции, которые сложно передать словами.

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