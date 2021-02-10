Студенты-ветеринары смогут пройти практику на сельхозпредприятиях в Подмосковье

Предприятия в сфере сельского хозяйства Подмосковья примут студентов-ветеринаров на практику. Они смогут закрепить свои знания на деле уже с первых курсов.

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

По его словам, область заинтересована в том, чтобы выпускники профильных учебных заведений нашли работу в своем регионе.

Нам нужно выстроить систему, чтобы студенты проходили практику еще на первых курсах Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что из 200 ветеринаров, уже работающих в регионе, более половины старше 55 лет.

«И 90% таких сотрудников проходили переквалификацию 20 или более лет назад», — сказал Воскресенский.

Сегодня для развития направления важно, чтобы на предприятия приходили молодые и перспективные специалисты.

Сегодня в Подмосковье 19 техникумов и колледжей, где студентов обучают программам, связанным с сельским хозяйством. Каждый год они выпускают по тысяче человек, а работу находят 60%.