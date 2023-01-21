Подмосковье 21 января 2023, 18:42 Студенты в Пушкинском округе изготовили и отправили в зону СВО более 20 печей-«ракет» и «буржуек»

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В Пушкинском округе волонтеры готовят к отправке печи для солдат, которые помогут бойцам греться в морозы. Помощь в создании печей оказали сотрудники и учащиеся Межрегионального центра компетенций — техникума имени С. П. Королева.

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О потребности в печах, так называемых «ракетах» и «буржуйках» волонтерам сообщили сами военнослужащие. Чтобы помочь с их изготовлением, ивантеевская металлобаза «Совокрим» предоставила сырье, а студенты и преподаватели техникума имени Королева в Пушкино изготовили более 20 печей. Такие печки помогут не только греться, но и готовить еду на огне.

Передали печи военнослужащим через фонд «Многогранный мир», отвечающий за поддержку мобилизованных и бойцов, попавших в госпиталь.

Ранее губернатор Воробьев вручил добровольцу СВО из Подольска орден за героизм и спасение товарищей.

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