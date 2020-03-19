Студенты университета «Дубна» получат новое общежитие. На территории студенческого городка построят две семиэтажки, соединенные общим атриумом. Новое общежитие будет рассчитано на 600 человек. Комнаты — комфортные, удобные. Они спроектированы по типу ячейки.

Важная часть будущего комплекса — двухэтажный атриум. В нем будет все: от кафе до спортзала, комнаты для самоподготовки, и даже зимний сад.

Проектом также предусмотрен офис для волонтеров, а рядом — для студенческого совета. Сейчас активисты делят помещение с другими организациями университета.

Новоселье планируют отметить 1 сентября 2022 года. Здания вырастут на месте старых бараков, которые должны снести. Рядом уже есть учебные корпуса вуза, общежития для старшекурсников, дворец спорта. Так в этой части наукограда сформируется целый университетский квартал.

Подробности — в сюжете канала «360».