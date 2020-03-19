    19 марта 2020, 21:11

    Студенты университета «Дубна» получат новое общежитие

    Алена Собкалова, Оксана Егоркина

    Студенты университета «Дубна» получат новое общежитие. На территории студенческого городка построят две семиэтажки, соединенные общим атриумом. Новое общежитие будет рассчитано на 600 человек. Комнаты — комфортные, удобные. Они спроектированы по типу ячейки.

    Важная часть будущего комплекса — двухэтажный атриум. В нем будет все: от кафе до спортзала, комнаты для самоподготовки, и даже зимний сад.

    Проектом также предусмотрен офис для волонтеров, а рядом — для студенческого совета. Сейчас активисты делят помещение с другими организациями университета.

    Новоселье планируют отметить 1 сентября 2022 года. Здания вырастут на месте старых бараков, которые должны снести. Рядом уже есть учебные корпуса вуза, общежития для старшекурсников, дворец спорта. Так в этой части наукограда сформируется целый университетский квартал.

    Подробности — в сюжете канала «360».