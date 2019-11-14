Студенты университета «Дубна» оцифровали ямы во дворах. Их отремонтируют в следующем году

Студенты университета «Дубна» оцифровали ямы во дворах. Такую задачу перед ними поставили в городской администрации, где учащиеся проходят практику.

Студенты университета «Дубна» обошли все дворы наукограда. В каждом сделали фотографии, но не себе на память. Никита Банаков фиксирует ямы на дорогах и тут же загружает файлы в приложение правительства Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Эти студенты — будущие сотрудники администрации. Пока они учатся в университете «Дубна» на кафедре муниципального управления и проходят в мэрии практику. Они встречаются с главой Дубны, изучают работу Центра управления регионом изнутри.

«Мы стараемся подкрепить теоретические знания, которые в первую очередь получают ребята, еще и практическими знаниями. Мы продолжим в дальнейшем такие встречи, мы всегда активно этим пользуемся», — отметил Сергей Дзюба, доцент университета «Дубна».

Источник фото: телеканал «360»

Студенты проходят практику с первых курсов. В этот раз 20 первокурсников провели ревизию в 151 дубненском дворе. На один двор в среднем уходит около 10-15 минут.

Источник фото: телеканал «360»

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От жителей часто прилетают жалобы на ямы во дворах. Но в наукограде решить эту проблему сложно из-за дубненской специфики. Ответственность по эксплуатации дворов лежит на управляющих компаниях. А значит, бюджетные средства в такой ситуации тратить на дороги в кварталах нельзя. Сейчас городские власти совместно с правительством региона разрабатывают механизм субсидирования.

«Особый акцент на следующий год — на дворовые территории. В городе проведен большой объем работ по улично-дорожной сети. Сейчас хотим понимать полностью, что творится на дворовых территориях и каким механизмом мы можем производить ремонт, для этого и проводим регистрацию ям», — рассказал Николай Тимошенко, заместитель главы администрации Дубны.

Источник фото: телеканал «360»

Задание простое, но ответственное. От работы студентов зависит план и объем ремонтных работ на следующий год. Сейчас все ухабы оцифрованы. Теперь на контроле у правительства Подмосковья 1350 ям в дубненских дворах.