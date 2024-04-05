Подмосковье 05 апреля 2024, 17:54 Студенты Тимирязевской академии прошли практику на подмосковной ферме Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Студенты Тимирязевской академии прошли практику на базе предприятия «Коломенские ягоды». Они справились со всеми поставленными задачами и показали высокие результаты, рассказали в Минсельхозпроде региона.

Студенты работали на полях под руководством агронома-консультанта России по садовой землянике Ирины Барбашиной. Они вырастили гектар ягоды с применением современных технологий.

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«Наши сельскохозяйственные предприятия активно заключают договоры на практику со студентами аграрных техникумов и университетов. Важно, чтобы начинающие специалисты, заинтересованные в дальнейшем развитии в отрасли, изучали весь процесс производства непосредственно в хозяйствах Подмосковья. Опыт работы с молодыми кадрами показывает прекрасный результат», — сообщил заместитель председателя правительства Подмосковя, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов.

Студенты показали профессионализм и самоотдачу и исполнили все обязанности агрономов на всех этапах проекта. Это разментка участков, формирование грядок, посадки и реализация ягод.

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