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    23 апреля 2021, 17:13

    Студенты Тимирязевского университета пройдут практику на сельхозпредприятиях Подмосковья

    Алена Собкалова, Юлия Уткина

    Почти 300 студентов Российского государственного аграрного университета имени К. А. Тимирязева пройдут летнюю практику на сельскохозяйственных предприятиях Московской области. Об это рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

    Студенты Тимирязевского университета пройдут практику на сельхозпредприятиях Подмосковья

    Производственная практика для студентов Тимирязевского университета пройдет в Подмосковье.

    «Российский государственный аграрный университет имени К. А. Тимирязева направит порядка 300 студентов для прохождения производственной практики на предприятиях сельского хозяйства Подмосковья. Студенты университета пройдут практику и в ветеринарных клиниках региона», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

    Министр добавил, что студенты освоят на практике не только аграрное и ветеринарное направления, но также познакомятся с инженерной и экономической сферами в сельском хозяйстве.

    «В течение всего текущего года на региональных сельхозпредприятиях в практику планируют пройти около 460 студентов этого вуза. Это на 20 человек больше, чем в прошлом году», — подчеркнул Воскресенский.

    Также подмосковные предприятия ждут на практику учащихся 19 техникумов и колледжей Московской области.