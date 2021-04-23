Студенты Тимирязевского университета пройдут практику на сельхозпредприятиях Подмосковья

Почти 300 студентов Российского государственного аграрного университета имени К. А. Тимирязева пройдут летнюю практику на сельскохозяйственных предприятиях Московской области. Об это рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Производственная практика для студентов Тимирязевского университета пройдет в Подмосковье.

«Российский государственный аграрный университет имени К. А. Тимирязева направит порядка 300 студентов для прохождения производственной практики на предприятиях сельского хозяйства Подмосковья. Студенты университета пройдут практику и в ветеринарных клиниках региона», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Министр добавил, что студенты освоят на практике не только аграрное и ветеринарное направления, но также познакомятся с инженерной и экономической сферами в сельском хозяйстве.

«В течение всего текущего года на региональных сельхозпредприятиях в практику планируют пройти около 460 студентов этого вуза. Это на 20 человек больше, чем в прошлом году», — подчеркнул Воскресенский.

Также подмосковные предприятия ждут на практику учащихся 19 техникумов и колледжей Московской области.