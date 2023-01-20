Подмосковье 20 января 2023, 11:10 Студенты-спасатели помогли обеспечить безопасность на Крещение в Подмосковье

Читать 360tv в

Более 60 участников Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) задействовали для безопасности крещенских купаний в Подмосковье. Праздничные мероприятия прошли в ночь с 18 на 19 января.

Вместе со старшими коллегами студенты помогали наладить работу оперативных штабов и пунктов обогрева. В крещенскую ночь юные спасатели ВСКС дежурили у купелей и готовы были оказывать помощь всем, кому она требовалась. Перед праздником добровольцы прошли инструктаж и практические занятия по спасению на воде.

Реклама

Группа ВСКС Подмосковья обеспечивала безопасность на 14 точках региона в Химках, Дмитрове, Подольске, Можайске, Клину, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Рузе и Щелкове.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил силовиков за высокий уровень безопасности в праздничные дни в Подмосковье.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».