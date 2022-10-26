Студенты Серпухова организовали сбор гумпомощи для мобилизованных | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 22:50 Студенты Серпухова организовали сбор гумпомощи для мобилизованных

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Студенты и преподаватели Губернского колледжа в Серпухове приняли участие в акции «Мы едины, мы непобедимы». Вместе с родителями ребята приносят продукты питания и средства личной гигиены для призывников.

«Это уже не первая наша акция, первый раз мы собирали для детей ЛНР и ДНР канцелярку, краски, альбомы, то есть все, что необходимо для первого сентября, чтобы они приступили к занятиям», — рассказала педагог-организатор Губернского колледжа Татьяна Ключанских.

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Для многих семей эта тема очень личная, на спецоперации — отцы и близкие родственники. В каждой коробке — письмо или рисунок с самыми искренними и теплыми словами поддержки. Совсем скоро гуманитарный груз будет доставлен на место назначения.

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Губернский колледж входит в 100 лучших образовательных организаций страны. На его базе получают знания свыше трех тысяч студентов и школьников. Учреждение одним из первых в регионе стало сотрудничать с колледжами Донецкой и Луганской республик.