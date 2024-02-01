Подмосковье 01 февраля 2024, 17:56 Студенты Сергиево-Посадского колледжа приняли участие в акции «Снежный десант» Министерство образования МО

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Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант» стартовала в Московской области. В ней приняли участие студенты Сергиево-Посадского колледжа, сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

Мероприятие направлено на воспитание у студентов чувства ответственности, взаимопомощи и патриотизма. В рамках проведении акции предлагается принять участие в различных мероприятиях, включая уборку снега, помощь ветеранам и пожилым людям, а также в проведении спортивно-культурных мероприятий для жителей различных населенных пунктов Подмосковья.

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На церемонии открытия акции присутствовали представители администрации Московской области и руководители образовательных учреждений, которые выразили свою поддержку и признали значимость данной инициативы.

Они отметили важность участия студентов в таких мероприятиях, так как они способствуют не только укреплению дружеских и профессиональных связей, но и формированию активной жизненной позиции молодежи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий.

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