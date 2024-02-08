Подмосковье 08 февраля 2024, 16:19 Студенты РГУНХ имени Вернадского начнут проходить практику в онкодиспансере в Балашихе пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Областной онкологический диспансер в Балашихе станет клинической базой для практики студентов факультета «Сестринского дела» Российского государственного университета народного хозяйства имени Вернадского. Реализовать проект планируют в 2024 году.

Каждый год в Балашиху приезжают студенты высших и средних медицинских учебных заведений из разных городов России, чтобы пройти практику в онкодиспансере.

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Здесь можно пройти практическая подготовку по сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, хирургии, онкологии и детской онкологии. Так, в 2023 году в онкодиспансере практику прошли более 30 студентов из Москвы, Подмосковья, Курска, Смоленска и Рязани.

«Мы будем рады поделиться своим опытом и знаниями с молодым поколением», — сказал заместитель главного врача по медицинской части Московского областного онкологического диспансера Николай Уразовский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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