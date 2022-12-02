Подмосковье 02 декабря 2022, 14:22 Студенты РГАЗУ посетили день открытых дверей в «Мособлэнерго»

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Студенты выпускных курсов кафедры «Электрооборудования и электротехнических систем» РГАЗУ посетили день открытых дверей в «Мособлэнерго». Экскурсию организовали в производственном отделении в Балашихе.

Перед началом экскурсии студентам провели инструктаж по технике безопасности и рассказали о компании, после чего показали оборудование подстанций. Им показали работу передвижной электротехнической лаборатории, которая работает на тестирование и выявление аварийных ситуаций, а также ищет повреждения на сетях.

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Глава министерства Александр Самарин заявил, что подобные мероприятия проводят для повышения престижа рабочей профессии и привлечения аудитории.

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