02 декабря 2022, 14:22
Студенты РГАЗУ посетили день открытых дверей в «Мособлэнерго»
Студенты выпускных курсов кафедры «Электрооборудования и электротехнических систем» РГАЗУ посетили день открытых дверей в «Мособлэнерго». Экскурсию организовали в производственном отделении в Балашихе.
Перед началом экскурсии студентам провели инструктаж по технике безопасности и рассказали о компании, после чего показали оборудование подстанций. Им показали работу передвижной электротехнической лаборатории, которая работает на тестирование и выявление аварийных ситуаций, а также ищет повреждения на сетях.
Реклама
Глава министерства Александр Самарин заявил, что подобные мероприятия проводят для повышения престижа рабочей профессии и привлечения аудитории.
Реклама
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Студенты
Реклама
Реклама