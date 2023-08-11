Подмосковье 11 августа 2023, 06:30 Студенты Раменского колледжа стали финалистами Всероссийского конкурса стилистов Пресс-служба министерства образования Московской области

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Три студенты Раменского колледжа стали финалистами всероссийского конкурса стилистов «Звезда ESTEL» — 2023. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Всех участников поделили на юниоров и мастеров. Всего в парикмахерском соревновании поучаствовал 1791 стилист в 10 номинациях.

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Студенты из Раменского попали в категорию юниоров.

«Виктория Кучишкина стала лучшей в номинации „Авангардный мужской образ“, Глеб Чумаков в номинации „Авангардный женский образ“, а Елена Елуфимова в номинации „Мужской модный образ“», — уточнили в ведомстве.

Учащихся подготовили их преподаватели Валентина Вологина и Татьяна Киркина. Финал конкурса проведут с 9 по 11 сентября в Санкт-Петербурге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио.

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