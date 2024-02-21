21 февраля 2024, 14:59
Студенты-повара из Сергиева Посада приготовили торты для бойцов СВО
Студенты-повара из Сергиево-Посадского колледжа подготовили подарки для бойцов СВО в преддверии Дня защитника Отечества. Они изготовили торты, которые отправили в военный госпиталь в поселке Ферма.
Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, в акции участвовали как студенты, так и мастера производственного обучения. Они отметили, что такие мероприятия развивают профессиональные и личностные качества учащихся.
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«Патриотизм и поддержка своих — вот главные принципы, которыми мы руководствовались при подготовке подарков для солдат. Это не просто акт доброты, а выражение уважения и признания тех, кто защищает нашу страну», — сказал преподаватели.
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Сергиев Посад
Студенты
Специальная военная операция РФ на Украине
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