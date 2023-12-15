Подмосковье 15 декабря 2023, 20:58 Студенты поучаствовали в мастер-классах Щелковского историко-художественного музея Телеканал «360»

Читать 360tv в

Щелковский историко-художественный музей провел серию мастер-классов для студентов местного колледжа. Например, молодые люди научились поделкам в стиле декупажа. Мероприятия проходят в рамках акции «Пушкинские дни» к 225-летию со дня рождения великого поэта Александра Пушкина.

«Декупаж — это технология декорирования предметов мебели и украшений, достаточно известная технология. Свою историю начинает аж с XII века. Самый расцвет декупажа пришелся на XV–XVI века. В Европе стали украшать мебель. И она вжилась и дошла до наших дней», — рассказала заведующая передвижными выставками в музее Александра Ефимова.

Реклама

К мероприятиям учреждения присоединились 25 юношей и девушек. Они смастерили своими руками елочные украшения из куска фанеры, воды, клея и обычной бумажной салфетки.

«Нас приглашали в музей, и в принципе, нам помогла „Пушкинская карта“. Я ею пользуюсь сам, в основном, на выставки приезжаю, оплачиваю. Очень удобное средство, особенно для молодёжи, когда стипендии не хватает. Пушкинская карта помогает нам развиваться, узнавать что-то новое», — рассказал студент Андрей Муковников.

Министерство культуры России запланировало по всей стране образовательные и культурные мероприятия, которые можно посетить по «Пушкинской карте». Она дает возможность школьникам и студентам от 14 до 22 лет бесплатно посещать учреждения культуры. Их культпоходы оплачивает государство.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».