08 октября 2020, 20:28
Студенты подмосковных колледжей научились готовить блюда по-тайски на мастер-классе в Солнечногорске
На базе колледжа «Подмосковье» в Солнечногорске прошел мастер-класс по приготовлению тайских блюд. Его провел известный бренд-шеф Дмитрий Табаков. За работой именитого шеф-повара наблюдали по видеосвязи студенты всех колледжей Подмосковья, где обучают поварскому делу.
«Мы вводим новую практику, теперь в наших колледжах гуру своего дела будут проводить мастер-классы для наших студентов. Это прекрасная возможность для наших студентов увидеть, как работают профессионалы своего дела, перенять опыт и задать им интересующие вопросы», — сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Министр отметила, что такой формат очень удобен: не нужно никуда ехать, мастер-классы транслируются в режиме реального времени для всех студентов.
Накануне на базе центра опережающей профессиональной подготовки в Реутове прошел мастер-класс для студентов от Академии парикмахерского искусства «Долорес».