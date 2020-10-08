Студенты подмосковных колледжей научились готовить блюда по-тайски на мастер-классе в Солнечногорске

«Мы вводим новую практику, теперь в наших колледжах гуру своего дела будут проводить мастер-классы для наших студентов. Это прекрасная возможность для наших студентов увидеть, как работают профессионалы своего дела, перенять опыт и задать им интересующие вопросы», — сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Министр отметила, что такой формат очень удобен: не нужно никуда ехать, мастер-классы транслируются в режиме реального времени для всех студентов.

Накануне на базе центра опережающей профессиональной подготовки в Реутове прошел мастер-класс для студентов от Академии парикмахерского искусства «Долорес».