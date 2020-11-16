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    16 ноября 2020, 16:52

    Студенты подмосковных колледжей начали учиться онлайн с 16 ноября

    Анастасия Максимовских, Елена Маркелова, Мария Ицкова

    Колледжи Подмосковья снова перешли на дистанционное обучение. С 16 ноября аудитории 49 учебных заведений пусты. Все почти как весной — новое расписание дистанционных лекций, контроль завуча — тоже онлайн.
    Студенты подмосковных колледжей начали учиться онлайн с 16 ноября | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Педагоги говорят, учиться удаленно уже легче: формат освоен, привыкли и они, и студенты.

    «Бывают, конечно, уклонисты, но с ними боремся. Сейчас идем уже по накатанной программе, в принципе, методика отработана, трудностей не должно возникать», — рассказал преподаватель техникума имени С. П. Королева Александр Орлов.

    Студенты подмосковных колледжей начали учиться онлайн с 16 ноября | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Для занятий нужен только ноутбук — если нет своего, выдадут в колледже. Для перехода на удаленное обучение у учебных заведений уже была своя платформа — сайт «Цифровой колледж». Здесь есть все курсы, виртуальные практикумы, по некоторым предметам — даже виртуальные тренажеры.

    Студенты подмосковных колледжей начали учиться онлайн с 16 ноября | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Студентов удаленная учеба совсем не расслабляет, скорее, наоборот.

    «Даже я бы сказал, больше объем дают, так как проще самому выбирать, как когда что делать, даже больше нужно усилий, чтобы прочитать эту информацию», — делится студент техникума имени С. П. Королева Александр Емельянов.

    Пока колледжи планируют работать в дистанционном формате до января. Как будет дальше — зависит от коронавируса. И студенты, и преподаватели говорят — как бы ни была удобна удаленка, они очень хотят вернуться в аудитории — все-таки живые лекции, перемены с одногруппниками и занятия в мастерской ничего не заменит.

    Дистанционное обучение ввели в вузах и колледжах, чтобы не допустить активного распространения коронавируса, уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.