Студенты подмосковных колледжей начали учиться онлайн с 16 ноября

Источник фото: телеканал «360»

Педагоги говорят, учиться удаленно уже легче: формат освоен, привыкли и они, и студенты.

«Бывают, конечно, уклонисты, но с ними боремся. Сейчас идем уже по накатанной программе, в принципе, методика отработана, трудностей не должно возникать», — рассказал преподаватель техникума имени С. П. Королева Александр Орлов.

Источник фото: телеканал «360»

Для занятий нужен только ноутбук — если нет своего, выдадут в колледже. Для перехода на удаленное обучение у учебных заведений уже была своя платформа — сайт «Цифровой колледж». Здесь есть все курсы, виртуальные практикумы, по некоторым предметам — даже виртуальные тренажеры.

Источник фото: телеканал «360»

Студентов удаленная учеба совсем не расслабляет, скорее, наоборот.

«Даже я бы сказал, больше объем дают, так как проще самому выбирать, как когда что делать, даже больше нужно усилий, чтобы прочитать эту информацию», — делится студент техникума имени С. П. Королева Александр Емельянов.

Пока колледжи планируют работать в дистанционном формате до января. Как будет дальше — зависит от коронавируса. И студенты, и преподаватели говорят — как бы ни была удобна удаленка, они очень хотят вернуться в аудитории — все-таки живые лекции, перемены с одногруппниками и занятия в мастерской ничего не заменит.

Дистанционное обучение ввели в вузах и колледжах, чтобы не допустить активного распространения коронавируса, уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.