Подмосковье 21 февраля 2024, 12:05 Студенты подмосковного медколледжа посетили день открытых дверей в НИКИ детства Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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День открытых дверей прошел в НИКИ детства для студентов подмосковного медицинского колледжа № 1. Им провели экскурсию по отделениям стационара, где они смогли пообщаться с заведующими, медсестрами и лаборантами.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, студенты увидели работу стационара, реабилитационного оборудования, а также узнали, как специалисты работыют с детьми.

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«Мы очень ждем будущих коллег в свой большой коллектив. Да, конечно, для того, чтобы работать в медицине, порой, нужно забыть про сон и отдых. Надо любить людей, любить наше ремесло. Но когда мы видим счастливые глаза детей, глаза их благодарных родителей нам воздается сторицей. Задача медицинских сестер в больнице — создать все условия, чтобы лечение или реабилитация ребенка проходили в комфортных условиях, в обстановке уюта и радости», — рассказала главная медицинская сестра НИКИ детства Наталья Косарева.

Сотрудничество НИКИ детства и колледжа продолжится. Дни открытых дверей будут проходить не только в рамках практики, но и в любое время.

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