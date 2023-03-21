Подмосковье 21 марта 2023, 10:27 Студенты Подмосковья смогут онлайн узнать подробности о бесплатном IT-обучении до 31 марта https://ru.freepik.com

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«Марафон цифровых кафедр» пройдет в Подмосковье до 31 марта. На нем студенты и абитуриенты региона смогут узнать, как бесплатно получить диплом по IT-специальности. Об этом сообщили в Мингосуправления области.

Глава министерства Надежда Куртяник рассказала, что цифровые кафедры появились в вузах в прошлом году. В проекте принимают участие свыше 100 образовательных учреждений со всей России.

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«В проекте участвуют более 100 образовательных организаций по всей стране, на программы подготовки зачислено более 110 тысяч человек. Обучение на цифровой кафедре — прекрасная возможность освоить IT-профессию параллельно с основной специальностью», — сказала она.

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Стать участником программы могут студенты разных направлений. Обучение продлится от девяти до 22 месяцев и включит в себя стажировку в IT-компаниях. Участники получат знания в области искусственного интеллекта, виртуальной реальности, разработки приложений и робототехники.

«К работе цифровых кафедр могут присоединиться представители IT-компаний Подмосковья. Организаторы предлагают им поделиться знаниями и навыками со студентами», — отметила Надежда Куртяник.

Чтобы присоединиться к марафону, нужно заполнить форму по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев одобрил идею создания нового канала по приему инициатив. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

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