Подмосковные студенты победили на крупнейшем в России IT-соревновании

Три студенческие команды университета «Дубна» стали победителями «Цифрового прорыва». Это крупнейшее в России IТ-соревнование, отметила министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Теперь, по ее словам, студенты из Московской области выйдут в суперфинал и получат 650 тысяч рублей призового фонда.

Сами соревнования направлены на ускорение цифровой трансформации регионов России и формирование кадрового резерва в отрасли цифровых технологий Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что успех ребят из Подмосковья свидетельствует о высокой подготовленности региона в сфере цифровизации.

Так, на хакатоне «Образование. Развитие кадров» было восемь кейсов, направленных на развитие цифровизации в стране. Их посвятили онлайн-развитию кружков и секций, компьютерной грамотности, электронным помощникам и не только.

Лидерами стали команды HaHaTec, «Гиперион» и uDubna. Ребят из университета «Дубна» ждет суперфинал.