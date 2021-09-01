Студенты первого медицинского факультета МГОУ приступили к учебе

Первый в Подмосковье медицинский факультет открылся в Московском государственном областном университете. Обучение там будут проходить 150 студентов. Узнавать о строении организма человека и лечении заболеваний они будут при помощи современного оборудования.

Каждый студент получил специальные виртуальные очки, через которые можно увидеть, мышцы, органы, нервные окончания и кровеносные сосуды. Ректор вуза Елена Певцова призналась, что будущие выпускники достигнут большого успеха в медицине.

«Я очень надеюсь, что это будут выдающиеся люди, потому что наш университет гордится знаменитыми выпускниками в самых различных сферах жизни общества», — заявила она.

Но это все в будущем, пока первокурсникам предстоит долгая учеба. Но интерес к медицине подкрепляет хорошая мотивация. Из федбюджета на систему здравоохранения России в ближайшие пять лет направят более 500 миллиардов рублей. Деньги предназначены для ремонта и строительства новых объектов, закупки современного оборудования.

«Престиж и значимость первичного звена здравоохранения и тех докторов, которые работают в первичном звене, будет увеличиваться благодаря действиям и власти, и общества, и средств массовой информации», — заявил директор департамента проектной деятельности Минздрава России Андрей Плутницкий.

После шести лет учебы на факультете будущих врачей ждет интернатура и ординатура. На практику студентов сейчас берут рано. Особенно в первичном звене.

«Факультет будет готовить кадры, которые в первую очередь будут трудоустраиваться в клиники Подмосковья. Мы, конечно, рассчитываем на серьезное пополнение молодых кадров, которые получат достойное образование в этих стенах», — отметил заместитель министра здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Новые аудитории и современное оборудование уже есть. Теперь дело за студентами получать знания и учиться применять их на практике.