Подмосковье 11 ноября 2022, 19:56 Студенты Павловского Посада собрали гумпомощь для участников спецоперации

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На главный распределительный склад Московской области в Балашихе привезли 40 спальных мешков и печь-буржуйку — это гумпомощь от студентов Павловского Посада для военных. Каждую неделю мобилизованным, добровольцам и жителям освобожденных территорий с этого склада отправляют около 20 тонн груза.

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Чаще всего на склад поступают продукты длительного хранения, вода и теплая одежда к зиме. Посылка от студентов Павловского Посада, собранная в рамках региональной акции «Доброе дело», вместе с другими вещами поедет на территорию СВО.

Всего в Балашихе продолжает работать пять постоянных пунктов сбора гуманитарной помощи. Они находятся в ледовом дворце «Арена Балашиха», в местном отделении партии «Единая Россия», в городской Общественной палате, РГАЗУ и на стадионе «Орион» в Железнодорожном.

Помощь принимают с 8:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 21:00 в выходные. Все собранные продукты и вещи отправляются на центральный подмосковный распределительный склад в западной промзоне Балашихи.

Для уточнения вопросов, связанных с мобилизацией в Балашихе, работает горячая линия по номеру: +7 (495) 524-25-75. Она работает с 10 утра до 17 вечера по будням.

Также в Балашихе работает Центр поддержки семей мобилизованных по адресу: Московский проезд, д. 13 (Центр «Семья»), — с 9 утра до 19 вечера без выходных. Все вопросы можно уточнить по телефону: +7 (901) 584-02-70.