Подмосковье 27 декабря 2023, 11:47 Студенты областного медицинского колледжа показали новогодний спектакль детям в МОДКТОБ Пресс-служба Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (Кукушкина Елизавета Сергеевна)

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Учащиеся Московского областного медицинского колледжа организовали новогодний спектакль для ребят, которые находятся на лечении в Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице. Этой доброй традиции уже больше 10 лет.

«Ребята подарили море положительных эмоций и радости нашим пациентам и скрасили их пребывание в больнице. Это большое дело! Студенческая жизнь — не только учеба, но и активное участие в общественной жизни. Особенно это касается студентов-медиков, которые хотят не только получить образование, но и сделать вклад в здоровье общества», — отметил главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

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Студенты показывают новогодние спектакли в больнице уже более 10 лет.

Стало известно, что главный детский госпиталь Московской области будет носить имя Леонида Рошаля. Такое постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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