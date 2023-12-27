27 декабря 2023, 11:47
Студенты областного медицинского колледжа показали новогодний спектакль детям в МОДКТОБ
Учащиеся Московского областного медицинского колледжа организовали новогодний спектакль для ребят, которые находятся на лечении в Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице. Этой доброй традиции уже больше 10 лет.
«Ребята подарили море положительных эмоций и радости нашим пациентам и скрасили их пребывание в больнице. Это большое дело! Студенческая жизнь — не только учеба, но и активное участие в общественной жизни. Особенно это касается студентов-медиков, которые хотят не только получить образование, но и сделать вклад в здоровье общества», — отметил главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
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Студенты показывают новогодние спектакли в больнице уже более 10 лет.
Стало известно, что главный детский госпиталь Московской области будет носить имя Леонида Рошаля. Такое постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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