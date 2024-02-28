Подмосковье 28 февраля 2024, 17:11 Студенты Московского областного медицинского колледжа посетили с экскурсией онкодиспансер Московский областной онкологический диспансер

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Студенты медицинского колледжа из Орехово-Зуева и Люберец ознакомились с работой онкодиспансера. Им показали лаборатории, а также торакальное и абдоминальное отделения.

Как рассказала главная медсестра диспансера Наталья Яснюк, для студентов провели экскурсию по бактериологической, биохимической и клинической лабораториям и отделениям учреждения.

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«Для студентов сестринского дела в формате ознакомления с работой медицинской сестры были организованы экскурсии в двух отделениях нашего диспансера: отделение торакальной онкологии № 1 и отделение абдоминальной онкологии № 11. Студенты смогут пройти у нас учебную практику и в дальнейшем устроиться на работу в наше медицинское учреждение», — сказала она.

Ежегодно в онкодиспансере проходят практику студенты из разных городов. В прошлом году ее прошли свыше 30 человек из Москвы, Московской области, Курска, Смоленска и Рязани.

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