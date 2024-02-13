Подмосковье 13 февраля 2024, 10:44 Студенты Московского колледжа архитектуры приняли участие в донорской акции подмосковного центра крови Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"

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Донорская акция подмосковного центра крови прошла в Московском колледже архитектуры и градостроительства. В ней поучаствовали более 108 студентов и преподавателей.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, некоторые студенты принимают участие в таких акциях один раз, а для многих это становится постоянной привычкой.

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«Было интересно попробовать себя в роли донора, потому что для меня важно помочь болеющим людям. Безусловно, было немного страшно, но все опасения забываются, когда понимаешь, что это поможет спасти чью-то жизнь», — поделилась впечатлениями студентка МКАГ Виктория.

Акцию регулярно проводят в учреждении, и с каждым разом в ней участвует все больше студентов.

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