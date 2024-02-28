Подмосковье 28 февраля 2024, 16:49 Студенты Московского государственного института культуры выступили на концерте в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Музыкальный концерт, приуроченный к 110-летию Аркадия Островского, прошел в Химках. Учащиеся Московского государственного института культуры спели известные композиции, музыку к которым написал композитор.

Студенты кафедры эстрадно-джазового искусства и струнный ансамбль кафедры музыкального образования исполнили композиции «Песня остается с человеком», «Мой милый», «Как тебе служится», «Старый парк», «Спят усталые игрушки».

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Блистательные аранжировки всем известных с детского возраста песен были горячо приняты слушателями. Спасибо преподавателям кафедры эстрадно-джазового искусства, которые подготовили со студентами концертные номера к вечеру памяти Аркадия Ильича Островского», — поделилась декан факультета музыкального искусства Московского государственного института культуры Наталья Ануфриева.

Напомним, в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Культура Подмосковья» в Химках регулярно проходят выставки, конкурсы, концерты и театрализованные представления.

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