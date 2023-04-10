Подмосковье 10 апреля 2023, 10:01 Студенты МГСУ оставили свыше 100 новых заявок на работу и практику в строительном надзоре Подмосковья Главгосстройнадзор МО

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Ярмарка вакансий прошла в Московском государственном строительном университете. Ее ежегодно посещают свыше трех тысяч студентов. На мероприятии представили выставки строительных компаний и провели профориентационные встречи.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре, анкету ведомства на ярмарке запомнили 138 студентов. Из них 90 человек захотели пройти практику и 48 — трудоустроиться.

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«Это на 35 человек (или на 25%) больше, чем в прошлом году. И что интересно, девушек среди желающих трудиться в надзорном органе не меньше, чем юношей. Мы ответственно участвуем в подготовке специалистов для одной из самых значимых сфер жизни, от которой зависит качество возводимых жилых и нежилых зданий», — сказал глава ведомства Артур Гарибян.

В Главгосстройнадзоре уже прошли практику свыше 100 студентов, работу получили еще 40.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения. По словам главы региона, сейчас в регионе зарегистрированы 10 миллионов человек.

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