Пышные платья, корсеты и галантные кавалеры. Студенты МГОУ устроили бал в Татьянин день
Юноши и девушки погрузились в атмосферу настолько, что и про телефоны с мессенджерами забыли. А некоторые из них даже были согласны пожить в девятнадцатом столетии месяц-другой.
«Мне кажется, что в каждом веке есть свои плюсы и свои минусы. И, думаю, мне бы этот век подошел», — рассказала студентка МГОУ.
Изящные, утонченные, еще за кулисами эти красавицы и красавцы уже были в образе, даже держали себя как-то по-другому. Корсеты и высокие каблуки девушек не пугали. Они учились танцевать не один день, поэтому на балу вели себя как настоящие леди. Парни тоже не отставали, галантные кавалеры были под стать своим дамам.
И какой бал без короля и королевы? Лучших выбрали в конце торжественной части. А закончился праздничный вечер современной дискотекой. Уж тут студенты чувствовали себя, как рыба в воде.