Пышные платья, корсеты и галантные кавалеры. Студенты МГОУ устроили бал в Татьянин день

Студенты МГОУ решили отметить Татьянин день классическим балом. Готовиться ребята начали за полгода, репетировали каждый день по два часа.

Источник фото: телеканал «360»

Юноши и девушки погрузились в атмосферу настолько, что и про телефоны с мессенджерами забыли. А некоторые из них даже были согласны пожить в девятнадцатом столетии месяц-другой.

«Мне кажется, что в каждом веке есть свои плюсы и свои минусы. И, думаю, мне бы этот век подошел», — рассказала студентка МГОУ.

Изящные, утонченные, еще за кулисами эти красавицы и красавцы уже были в образе, даже держали себя как-то по-другому. Корсеты и высокие каблуки девушек не пугали. Они учились танцевать не один день, поэтому на балу вели себя как настоящие леди. Парни тоже не отставали, галантные кавалеры были под стать своим дамам.

Источник фото: телеканал «360»

И какой бал без короля и королевы? Лучших выбрали в конце торжественной части. А закончился праздничный вечер современной дискотекой. Уж тут студенты чувствовали себя, как рыба в воде.